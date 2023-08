Praha 7 zakáže vjezd aut před několik škol v době, kdy přicházejí děti

Zákaz bude platit ve školní dny od 7:00 do 8:00, pouze u jedné bude prodloužen do 8:30. Cílem projektu Školní ulice je zvýšit bezpečnost dětí při příchodu do školy. Fungovat začne od zahájení nového školního roku 4. září. ČTK to sdělil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Opatření bude platit u ZŠ Františky Plamínkové a MŠ Kostelní, ZŠ a MŠ Letohradská a FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky. V minulosti se zavedením školních ulic zabývala například radnice Prahy 20.

„Chceme, aby ulice před školami byly bezpečným místem. Děti dochází do školy prakticky všechny ve stejnou dobu. V tentýž čas se zde zároveň zvyšuje intenzita dopravy, auta se hromadí přímo před vchodem do školy, vznikají zácpy a nepřehledné nebezpečné situace. Někdy pak rodiče v obavě o bezpečnost svých dětí raději volí variantu, že je do školy dovezou, ačkoli bydlí nedaleko. A to celý problém ještě zhorší,“ uvedl starosta Jan Čižinský (Praha 7 sobě).

V případě ZŠ Františky Plamínkové a MŠ Kostelní, které sídlí vedle sebe, omezí radnice vjezd do jižní části ulice Františka Křížka ve směru od Kostelní do Skalecké. U ZŠ a MŠ Letohradská řidiči nevjedou do části Letohradské z ulice Kamenická a do ulice Františka Křížka z Milady Horákové ve směru do Kostelní. Před FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky, které sídlí ve společném areálu, bude vjezd omezen z Kamenické do Gerstnerovy a do ulice U Studánky a také vjezd ze Strojnické od křižovatky s ulicí Umělecká.

Zákaz bude platit od 7:00 do 8:00, a to s výjimkou ZŠ Letohradská, kde bude delší, neboť v této škole začíná výuka v 8:30. Auta, která budou v ulicích zaparkovaná, v nich budou moci zůstat, stejně tak budou moci řidiči v době zákazu vjezdu v případě potřeby odjet.