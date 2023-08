Pro přímé vlakové spojení do Prahy zvažuje Brandýs nad Labem dvě trasy

Z Brandýsa by tam lidé byli za 30 minut. Na podzim by mělo souměstí s Prahou a obcemi, přes jejichž katastry by trať vedla, podepsat memorandum o další spolupráci. Návrh pak společně předloží Ministerstvu dopravy. Přímé vlakové spojení do Prahy by mohlo být hotové do deseti let, řekl ČTK místostarosta města Patrick Zandl (Piráti).

O vlakovém spojení do hlavního města jedná Brandýs zhruba čtyři roky, podle Zandla se prověřovalo několik variant. „Vyplynuly nám dvě hlavní varianty, které pracovně označujeme jako severní a jižní. Severní varianta vede z brandýského nádraží obloukem nad Popovicemi, Podolankou a Přezleticemi a připojuje se na trať ve Kbelích v úrovni ulice Jilemnického,“ uvedl Zandl. Brandýské nádraží by podle něj muselo projít zásadní proměnou. „Stane se z něj moderní nádražní terminál s tratí zapuštěnou v hlubokém terénním zářezu obsluhovaném eskalátory,“ doplnil Zandl.

Severní trasa, jejíž součástí by byl zřejmě i tunel, by měla odlehčit od dopravy i obcím v okolí silnice 610, počítá se i se zastávkami v pražských částech Vinoř a Kbely. „Zároveň by přezletický přestupní terminál umožnil snadno zaparkovat automobily přijíždějící po silničním okruhu kolem Prahy a dopravit jejich řidiče během půlhodiny do centra Prahy,“ doplnil Zandl.

Jižní varianta počítá s vytvořením nového vlakového terminálu nedaleko městské části Královice, pokračuje přes Svémyslice a Zeleneč, na trať by se připojila za Horními Počernicemi.

Více výhod podle Zandla nabízí severní trasa. Například tu, že by vedla od brandýského nádraží, kde loni město vybudovalo nový parkovací dům pro víc než 300 aut. Trať by také snadno navazovala na dálnici D10. „Ve druhé etapě by se trať mohla prodloužit do Staré Boleslavi,“ doplnil místostarosta.