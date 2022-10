V Liberci začnou od pátku bezmála po měsíci opět jezdit tramvaje pod Ještěd

Stav tramvajové trati, hlavně u zastávky Janův Důl, se výrazně zhoršil po bouřce z konce letošního srpna. Podle Šolce šlo o pomyslnou poslední kapku. „Je potřeba se vrátit 30 let dozadu, kdy se v 90. letech dělala rekonstrukce tramvajové trati. Teď se ukázalo, že tehdy nebyly dobře napojené některé části kanalizace, a když pak byly přívalové deště, tak se to postupně vymlelo. A po tom posledním dešti se začala tramvajová trať tak houpat, že jsme udělali zkoušky a zjistili, že je to úplně rozbité a potřeba opravit,“ uvedl náměstek.

Není to poprvé, co je letos dlouhodobě mimo provoz tramvajová trať ve směru na Ještěd. Tramvaje nejezdily ani od začátku dubna skoro do konce června kvůli šestimilionové opravě přes sto let starého mostu u starých pekáren v Hanychovské ulici.