Liberecká nemocnice vybudovala potrubní poštu mezi osmi budovami

Potrubní pošta zejména výrazně urychlí přepravu biologických vzorků k analýze do laboratoří. ČTK o tom dnes informoval mluvčí nemocnice Václav Řičář.

„Protože se u nás přepraví každý den několik tisíc biologických vzorků, znamená tento způsob přepravy nejen zrychlení a zefektivnění přesunu materiálu, ale také velikou úlevu pro sanitáře, kteří nyní vzorky mezi budovami přenášejí,“ řekl Řičář. Třeba cesta z transfuzní stanice na jiná oddělení nemocnice, která jsou rozdělená do 38 objektů, trvá pěšky i čtvrt hodiny. Potrubní poštou se dostane zásilka na místo určení do čtyř minut. Systém je nyní v testovacím režimu. „Abychom vychytali případné technické a organizační nedostatky. To potrvá asi několik týdnů,“ dodal mluvčí nemocnice.