V liberecké botanické zahradě začala sezona leknínů, má 45 druhů

Lekníny jsou pozoruhodné i tím, že se řadí k nejstarším kvetoucím rostlinám světa. „Stavba květu leknínů v podstatě ještě do značné míry odráží strukturu šišek a šištic, tak jak ji známe u cykasů nebo u jehličnanů. Jsou to opravdu jedny z nejstarobylejších kvetoucích rostlin,“ uvedl Srba. Patrné to je podle něj na květních orgánech. „Moderní kytky je mají jasně oddělené. Víte co je kalich, koruna, tyčinka, pestík. U leknínů ale tyto orgány plynule přecházejí jeden v druhý. Takže byť my na leknín koukáme, že je to krásná kytka, tak když si ten květ rozebereme, tak si můžeme na chvíli říct, že je to v podstatě krásná barevná šiška,“ dodal botanik.