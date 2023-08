Bohumín zpřísní pravidla pro využívání cykloboxů, nevyzvednutá kola vydraží

Představitelé města například budou nevyzvednutá kola nabízet v dražbách k prodeji. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Jana Končítková.

Sedmdesátka cykloboxů u železniční stanice v Bohumíně funguje od konce roku 2021. Jejich využití je bezplatné, avšak časově omezené. Lidé mohou do schránky umístit svůj dopravní prostředek na 22 hodin. Poté se box automaticky zablokuje a otevřít ho mohou jen strážníci městské policie za poplatek 200 korun.

Ani to však některé uživatele neodrazuje od toho, aby schránky zneužívali. „Za posledního půl roku jsme vyklidili nespočet haraburdí, tašek s předměty nevalné hodnoty a více než 30 jízdních kol, ke kterým se nikdo nehlásí. Překvapivě nejde jen o bicykly, které by byly ve špatném technickém stavu. Jsou mezi nimi i značková zánovní kola s vysokou pořizovací cenou,“ dodal ředitel Městské policie Bohumín Roman Honysz.

Radnice se proto rozhodla pravidla provozu cykloboxů zpřísnit. Cílem je regulovat množství předmětů, kvůli nimž zůstávají boxy nepřístupné ostatním uživatelům. Nový provozní řád začne platit od září. „Pokud si někdo obsah nevyzvedne do týdne od provedení kontroly městskou policií, schránku vyklidíme a věci uložíme ve skladovacím prostoru městského úřadu. Bude-li je chtít jejich majitel získat zpět, musí prokázat vlastnictví uloženého předmětu a uhradit poplatek 500 korun za vyklizení boxu, převoz a uskladnění,“ vysvětlila Lucie Oršulíková z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Pokud se uživatel cykloboxu neozve ani po měsíci, město s věcí naloží, jako by byla opuštěná. „V praxi to znamená, že méně hodnotné předměty zlikvidujeme, ty cenné, jako jsou zachovalá jízdní kola, půjdou do dražby,“ doplnila Oršulíková. První veřejnou dražbu odložených jízdních kol chystá radnice na září.