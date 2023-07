Park Petra Bezruče v Bohumíně čeká revitalizace za 16 milionů korun

„Jednu z největších investičních akcí v oblasti zeleně město připravuje už rok. Samotné práce, které se budou opírat o již ukončený dendrologický a zoologický průzkum, by mohly odstartovat zkraje roku 2024. Město nyní finalizuje rozpočet,“ uvedla mluvčí. Bohumín plánuje, že by letos na podzim mohl požádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 85 procent nákladů.