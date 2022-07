České dráhy vypraví speciální spoje na festival Colours of Ostrava

Po skončení akce odvezou účastníky dva vlaky, první vyjede z Ostravy v neděli 17. července nad ránem a druhý krátce před polednem. ČTK o tom dnes informovala mluvčí národního dopravce Vanda Rajnochová.

ČD pak také každý den ve večerních hodinách vypraví ze stanice Ostrava střed speciální vlaky směrem do Opavy, Návsí a Frýdlantu nad Ostravicí. Speciální souprava Colours expres bude ve středu vyjíždět z pražského hlavního nádraží v 10:33. Na nádraží Ostrava střed, které je v těsné blízkosti festivalového areálu, by spoj měl dorazit krátce před 15:00. „Cestující se mohou naladit na festivalové dění už na palubě vlaku, kde budou za jízdy probíhat první živá hudební vystoupení. Velkou výhodou je, že už ve vlaku si budou moci cestující vyměnit vstupenku za pásku na ruku, a vyhnout se tak čekání před vstupem do areálu,“ uvedla Rajnochová.

Další dva vlaky odjedou směrem do metropole po skončení čtyřdenního festivalu. „Ti, kteří budou odjíždět hned v noci po skončení sobotního programu, mohou pro zpáteční cestu využít vlak, který bude ze stanice Ostrava střed odjíždět v neděli v 02:33 a do Prahy přijede v 07:00. Další speciál pak vyjede v 11:02 z Ostravy hlavního nádraží a na pražské hlavní nádraží dorazí v 15:28,“ upřesnila mluvčí.

Speciální vlaky budou povinně místenkové, k jízdenkám podle běžného tarifu ČD bude potřeba si dokoupit rezervaci místa. Národní dopravce kvůli festivalu posílí také regionální dopravu a během festivalu vypraví ze stanice Ostrava střed zvláštní noční spoje. Z této zastávky vyjede vždy v 02:13 vlak do stanice Opava východ, v 02:12 spoj do Českého Těšína a Návsí a ve 02:16 vlak do Frýdlantu nad Ostravicí.