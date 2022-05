Festival Colours of Ostrava nabídne hudebníky z 32 zemí

Festival zahájí Cirk La Putyka se studenty Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění a zakončí ho koncert Martina Garrixe, těsně před ním pak organizátoři plánují charitativní koncert ukrajinsko-kanadské formace Balaklava Blues se sborem Permoník Choir Karviná. Původně měl vystoupit senegalský zpěvák Youssou N´Dour, který ale svou účast zrušil. V současnosti jde o jediného hudebníka, který zrušil svůj koncert. „Bohužel se festivalu nezúčastní kvůli politické situaci, tedy volbám v Senegalu. Nám se podařilo zajistit úžasnou skupinu Balaklava Blues…, která ztělesňuje všechno, co teď i my vnímáme vůči Ukrajině, a je opravdu velmi výjimečná,“ řekla Holušová.

K hlavním festivalovým hvězdám budou kromě Garrixe patřit The Killers, Twenty One Pilots, LP, Franz Ferdinand, Meduza nebo Kings of Convenience. „Návštěvníci ale uvidí mnoho pečlivě vybraných kapel z celého světa, které nejsou třeba tak známé, ale jejich koncerty se stanou velkým strhujícím zážitkem,“ podotkla Holušová.

Podle Holušové je vidět, že lidé jsou při nákupu vstupenek opatrnější, než byli před pandemií. Dříve zakoupené vstupenky na přesunuté Colours of Ostrava 2020 a 2021 zůstávají automaticky v platnosti na letošní ročník, podle organizátorů budou jejich vlastníci tvořit podstatnou část návštěvníků. „Samozřejmě, že lidé, kteří to nutně potřebovali, si své vstupenky vzali zpět v době, kdy to bylo aktuální, pořád si je ale absolutní většina nechala. Ještě 20 procent vstupenek je v prodeji,“ uvedla Holušová, která očekává, že s blížícím se začátkem festivalu zájem o ně poroste. „Můžeme slíbit nejlepší ročník v historii. Nejen díky programu předních světových hvězd, ale především díky tomu, že to bude první plnohodnotný ročník po koronavirové pandemii. Že se společně sejdeme s našimi fanoušky a užijeme si po dlouhé době živou hudbu a živou kulturu,“ uvedla Holušová.