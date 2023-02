Festival Jeden svět nabídne v Ostravě na šesti místech 34 projekcí

K vidění ale bude i nový film Kuciak: Vražda novináře i snímky z Ukrajiny. Na několika místech Ostravy se festival uskuteční od 23. do 31. března. ČTK to dnes za pořadatele řekla Petra Ondruchová Uvírová.

Hlavními promítacími místy budou tento rok v Ostravě Minikino Kavárna, Centrum Pant, DK Poklad, Galerie PLATO a nově také prostor FUTUREum či ostravský Impact Hub. „Festival vždy patřil do centra Ostravy, čímž jsme umožnili divákům přecházet mezi jednotlivými filmovými projekcemi. Stále ale doufáme, že své diváky si dokumentární filmy najdou i v dalších částech města. Proto jsme pro letošní rok zapojili ve větší míře také nově zrekonstruované kino v Domě kultury Poklad v Porubě,“ řekla hlavní organizátorka ostravského festivalu Kristýna Konczyna.

Slovensko si v únoru připomene pět let od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. K případu sahajícímu přes mafii až do vrcholné politiky se ve filmu Kuciak: Vražda novináře vrací režisér Matt Sarnecki. Snímek se na Jednom světě dočká distribuční premiéry, do kin jej poté uvede Bontonfilm. Že může mít láska mnoho podob, ukazuje zase snímek Šťastně až na věky. Režisérka Jana Počtová v něm představuje příběhy lidí, kteří žijí v nejrůznějších typech soužití – otevřeném manželství, polyamorním nebo mileneckém vztahu.