Festival Štěrkovna Open Music se za rok vrátí na břehy hlučínského jezera

Pořadatelé to v sobotu řekli před jedním z posledních koncertů letošního 18. ročníku. Zároveň zveřejnili první tři jména účinkujících. Přehlídka, která je třetím největším festivalem v kraji a největším, který se koná mimo Ostravu, byla poslední dva roky v náhradních prostorách Landek Parku. „Hlučínské jezero se revitalizuje a během stavby nebylo možné tam tak vekou akci uskutečnit. Práce ale už jdou do finále, a tak se připravujeme na návrat,“ uvedl za pořadatele Matěj Ostárek.

Po celý letošní festival se návštěvníci mohli setkávat v různých podobách se vzkazem: Vracíme se do Hlučína. Budoucnost Lucinky je v Čínských lyžích, do něhož pořadatelé ukryli jména prvních tří hlavních hvězd, které dnes zveřejnili. „Byla to taková hra s našimi fanoušky, kteří tak mohli hádat, koho si za rok přijdou poslechnout. Pod Lucinkou se skrývala legendární Lucie, čínské lyže pak ukrývaly kapelu Chinaski. Asi největším oříškem pak byla budoucnost. Japonský překlad slova budoucnost je totiž mirai. Zahraje tedy skupina, která už dvakrát získala Cenu Anděl v kategorii kapela roku.Takže první trojice je Lucie, Mirai a Chinaski,“ doplnil Ostárek