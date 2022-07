Ostravská zoo by mohla mít největší evropskou skupinu alexandrů čínských

„Odchov všech mláďat probíhá přirozeným způsobem, to je rodiči. Mláďata se líhnou s bělavým prachovým peřím a jsou zcela odkázána na péči dospělých. Hnízdní budku opouštějí ve stáří 70 až 75 dnů. V tuto dobu jsou již velcí jako dospělí alexandři a mají i opeření podobné dospělým jedincům, respektive samicím,“ uvedla inspektorka chovu Yveta Svobodová. Dodala, že i po vylétnutí z budky rodiče mláďata stále krmí, a to až do úplné samostatnosti, která nastává okolo půl roku života.