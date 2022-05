Hudební festival Leoše Janáčka nabídne tři desítky akcí

Letošní ročník mapuje nové trendy a uvede mladé talenty klasické hudby. Ve světové premiéře pak zazní na objednávku festivalu nová skladba Ireny Szurmanové. Novinářům to dnes řekl ředitel festivalu Jaromír Javůrek.

„Mám obrovskou radost, že se po mnoha a mnoha letech vrací do Ostravy Záhřebská filharmonie, která patří mezi přední evropské orchestry. Koncert bude řídit Tomáš Netopil, což je jistota nesmírné umělecké kvality a jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci až do roku 2025,“ uvedl Javůrek. K hvězdám festivalu bude patřit také cembalista Jean Rondeau. „O tohoto umělce je zájem v Evropě, ale i na mimoevropských kontinentech. Je to mladý třicetiletý umělec, který už doslova dobyl svět. Kromě toho, že hraje na cembalo, tak komponuje filmovou hudbu a vyučuje. Našli jsme prostor i proto, aby se setkal se studenty ostravské konzervatoře a fakulty umění,“ řekl Javůrek.