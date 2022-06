Kardiologové z Třince-Podlesí využívají při operacích srdce virtuální realitu

„Hledali jsme řešení, které by nám umožnilo vidět to, co bylo součástí předoperační přípravy ve virtuální realitě tak, abychom mohli operovat a zároveň mít tato 3D data při sobě,“ uvedl kardiolog Jaroslav Januška. Nemocnice se proto rozhodla, že si pořídí chytré brýle pro smíšenou realitu, ale ukázalo se, že jen pořízení samotných brýlí nebude pro potřeby lékařů postačující. „I přes průlomovou technologii jsou totiž programy, které jsou pro tyto brýle vhodné, dostupné jen omezeně a jejich portfolio není příliš velké. Při prozkoumávání dosažitelných aplikací jsme narazili na to, že i když se software jeví jako vyhovující, po spuštění se vždy zobrazilo pouze demo. I samotné vkládání 3D modelu nebylo jednouché,“ uvedl biomedicínský inženýr Jan Hečko.