FN Brno provedla na centrálních sálech za 30 let tři čtvrtě milionu operací

Lékaři v sálech poprvé operovali roce 1992. „Před třiceti lety byly považované za moderní. Ale doba jde rychle kupředu mílovými a technologie zastarává. Co bylo moderní třeba před dvěma lety, to už dnes nestačí,“ uvedl Svoboda. Proto se sály v několika etapách dočkaly rekonstrukcí za stovky milionů korun. „K úplné rekonstrukci nám zbývají čtyři sály. Ale zatímco před pandemií vyšla rekonstrukce jednoho na 30 milionů ve stavební části bez vybavení, nyní to bude trošku víc,“ očekává Svoboda vzhledem k růstu cen stavebních materiálů.