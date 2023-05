Letošní mapování výskytu velkých šelem potvrdilo v Beskydech výskyt vlků a rysů

Na vlčí stopy dobrovolníci narazili v Moravskoslezských Beskydech, Vsetínských Beskydech a v Javorníkách. Podle dlouhodobého monitoringu se vlci v Beskydech vyskytují častěji než dříve. Do CHKO Beskydy zasahují aktuálně tři smečky a jeden vlčí pár. Počty vlků se v zimě mění. Vlci v poslední době působí škody chovatelům ovcí na Jablunkovsku. Stát proto zvažuje možnost odstřelu jinak chráněné šelmy. Možné by to ale bylo jen u nebezpečných jedinců.

V minulých dnech se v médiích objevila informace, že v Beskydech někdo postřílel celou vlčí smečku. „Nyní se snažíme analyzovat data a zjistit, zda to je, či není pravda. Nemáme momentálně ale žádné relevantní důkazy, které by to potvrzovaly. Nejsou fotky ani důvěryhodná svědectví. Momentálně to je fáma, neověřená informace,“ uvedla Šůlová.