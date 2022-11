Městská nemocnice Ostrava vybuduje novou protialkoholní záchytnou stanici

Nové zařízení bude v nevyužívaném objektu ubytovny v Hornopolní ulici. Přestavba a úpravy budovy by podle projektu měly stát zhruba 41,5 milionu korun, cena se ale může změnit, protože nemocnice nyní čeká na dokončení veřejné zakázky. „Protialkoholní záchytná stanice vznikne po provedení stavebních a dispozičních úprav v přízemí této budovy. Budova dostane také nový kabát, bude provedeno kompletní zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a výměna střešní krytiny,“ doplnila mluvčí. Staveniště by firma mohla převzít počátkem příštího roku, přestavba objektu pak má trvat zhruba sedm měsíců.

Ostravská protialkoholní záchytná stanice funguje ve všední dny v omezeném provozu, a to vždy od 16:00 do 07:00. O víkendech a ve státní svátky pak nepřetržitě. Mimo provozní dobu jsou klienti odesílání do okolních protialkoholních stanic v Karviné, Frýdku-Místku či Opavě nebo zůstávají na urgentním příjmu. „Klienty jsou nejčastěji alkoholici, chroničtí alkoholici, lidé bez domova, u kterých se zvyšuje četnost záchytů s příchodem zimního počasí. Většinou se jedná o takzvané známé firmy,“ podotkla mluvčí.

V roce 2020 zaznamenala ostravská stanice 1324 záchytů, z toho bylo 226 žen. Loni to bylo 1377 záchytů a z toho 220 žen. V prvních devíti měsících letošního roku zatím stanice eviduje 913 záchytů, z toho bylo 140 žen. „Vytíženost by mohla být vyšší, pokud by byl provoz non-stop, bez dopoledního provozu je zhruba sedmdesátiprocentní. V době, kdy je záchytka v provozu, je to ale většinou 100 procent,“ uvedla Vojkovská. Roční náklady na provoz stanice byly loni 13,3 milionu korun. Poplatek je nyní 2500 korun za pobyt. Zaplatí ho ale asi jen pětina klientů, zbytek pohledávek se odepisuje.