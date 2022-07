Moravskoslezský kraj za 18,5 milionu korun opravuje vestibul úřadu

Na chod úřadu ani úřední hodiny nebude mít stavba vliv. „Krajský úřad Moravskoslezského kraje si rozhodně zaslouží důstojné a příjemné prostředí. Vstupní vestibul měl doposud původní vzhled, od roku 2000 zůstával beze změny a jeho podoba už přestala odpovídat současným architektonickým i bezpečnostním trendům,“ uvedl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. Po rekonstrukci by prostory měly být modernější a bezpečnější.

Přípravné práce na proměnu vestibulu už začaly. Hlavní část rekonstrukce začne 15. srpna, od tohoto data budou lidé používat jeden ze dvou náhradních vstupů do budovy. „Rekonstrukce vestibulu nijak neomezí provoz úřadu. Zůstanou zachovány úřední hodiny úřadu, podatelny úřadu, fungovat bude Czech POINT i Česká pošta, která má v přízemí svou pobočku. Jediné, co už dočasně na úřadě chybí, je bankomat. Ten se ihned po konci rekonstrukce, na samém začátku roku 2023, do vestibulu budovy vrátí,“ uvedl Kotyza.