Urbanistická studie má navrhnout možnou proměnu Bohumínské ulice v Ostravě

Urbanistický návrh by proto měl představit přeměnu současných dopravních komunikací, které jsou dlouhé zhruba čtyři kilometry v plnohodnotnou městskou třídu. „Očekává se, že přinese řešení pro plynulé a bezpečné propojení Slezské a Moravské Ostravy a návrh kompaktní městské struktury s pobytovými veřejnými prostranstvími. Obsahem zakázky je mimo jiné dopravní řešení, které zohlední všechny druhy pohybu ve městě a vytvoří prostor jak pro pěší a cyklisty, tak pro veřejnou hromadnou i individuální automobilovou dopravu. Součástí je rovněž návrh řešení veřejného prostoru,“ řekla mluvčí.

Urbanistická studie by měla být hotová do jara příštího roku. Následně by na ni měly navázat jednotlivé investiční záměry, které nastaví konkrétní podmínky. „Pro rozvoj území je zásadní proměnit dopravní cestu v městskou ulici s atraktivní zástavbou a obchody v parteru, širokým chodníkem a cyklostezkou, se stromořadím a vozovkou s prioritou veřejné dopravy. Na takovouto ulici budou navazovat atraktivní veřejná prostranství, která dostanou nový význam,“ popsal možnou proměnu lokality Pavel Řihák z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA).