Národní divadlo moravskoslezské připravuje novou verzi baletu Louskáček

Premiéra představení, které je spjaté s vánočním časem, bude před začátkem letošního adventu 10. listopadu. Reprízy budou v této sezoně následovat jen do 8. ledna. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.

Vámos doplnil, že v klasickém pojetí baletu Louskáček mu chyběla podstatná hodnota, a tou je příběh. „Chtěl jsem do naivní snové pohádky vnést hlubší význam, lidskost a uvěřitelnost,“ řekl. Inspiraci našel před více než 30 lety při štědrovečerním sledování televizní verze Dickensovy Vánoční koledy. „Okamžitě jsem věděl, že to je to pravé. Hlavní dějovou linku jsme nakonec propojili s některými motivy původního Louskáčka,“ dodal.