Ostravská zoo chystá komentované prohlídky Rododendron parku

Ve sbírce ornamentálních stromů a bonsají, která je umístěná hned za vstupem do areálu zoo, jsou k vidění i miniaturní japonské azalky staré téměř 40 let. „Největší hustotu pěnišníků neboli rododendronů mohou návštěvníci obdivovat právě v Rododendron parku, který se nachází v sousedství přírodního výběhu Čitván,“ uvedla Nováková. Komentované prohlídky v parku, který zahrada otevřela v roce 2015, budou od pondělí do pátku od 13:00. Prohlídky jsou v ceně vstupného do zoo a není na ně nutná rezervace předem.