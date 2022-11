Ostravská zoo v sobotu lampionovým průvodem oslaví Halloween

Program začne v zahradě už v dopoledních hodinách. U výukového centra si zájemci budou moci vydlabat dýně, které následně osvětlí trasu pro podvečerní lampionový průvod. „Lampionový průvod vyjde od hlavního vstupu do zoo v 16:30. Při procházce potemnělým areálem si účastníci mohou na cestu svítit lampióny, lucernami a dalšími svítidly. Zájemci mohou přijít i v tematických kostýmech a maskách,“ uvedla mluvčí. Průvod bude zakončen u expozice Čitván, kde se nachází symbolický hřbitov vyhubených zvířat.

„Většina areálu zoologické zahrady zůstane tento den návštěvníkům výjimečně přístupná až do 18:00. Pokladny a vybrané pavilony budou otevřené do 17:30, například pavilon indických šelem, pavilon slonů, pavilon Wanderu nebo centrální vyhlídka v expozici Čitván. Návštěvníci tak do nich budou moci nahlédnout a pozorovat chování zvířat po setmění. V pavilonech ale platí přísný zákaz svícení jakýmikoli svítidly, včetně nejrůznějších blikajících ozdob,“ doplnila mluvčí.