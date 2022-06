Ostravské krevní centrum: Hlavně v létě budou dárci ještě více potřeba

Právě léto přitom patří k nejkritičtějším obdobím kvůli rostoucímu počtu úrazů a s tím spojené větší spotřebě krve. Aktuální situace v krevním centru zatím není úplně kritická, ale zásoby krve by rozhodně doplnit potřebovala. ČTK to u příležitosti dnešního Světového dne dárců krve řekla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

„Bylo by dobře, aby dárci krve navštívili naše pracoviště ještě před odjezdem na dovolenou. Blížící se léto s sebou přinese bohužel i zvýšený počet úrazů, více operací, a na druhou stranu méně dárců, protože jsou na dovolené. Dohánějí se také odložené operační výkony z doby covidové, operační sály jsou vytížené na více než 100 procent,“ připomněla mluvčí. Centrum je navíc jedním ze sedmi krizových center v ČR, které mají za povinnost udržovat určité množství krve pro případy hromadných havárií a dalších mimořádných událostí.

Loni přišlo do centra 1250 prvodárců, což bylo o 250 lidí více než předloni. „Co se týká nových dárců, vsadili jsme na výchovu mládeže. Přednášky ve školách, exkurze, snažíme se mladým lidem vštěpovat důležitost dárcovství krve,“ řekla mluvčí. Připomněla, že především v počátku měla pandemie covid-19 negativní dopad i na krevní centrum, protože lidé obecně měli strach kamkoliv chodit a nemocnice musela dárce více vyzývat. „Ale situace se už stabilizovala a znovu se nám například hlásí i skupinky na hromadné odběry, třeba pracovní kolektivy, školy a podobně, které se covidem pozastavily. Jsme za to moc rádi,“ uvedla Petlachová.

Bezpříspěvkovými dárci krve se mohou stát lidé ve věku od 18 do 65 let. Den před odběrem by měl dárce hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce posnídat. Podrobnosti k dárcovství krve najdou zájemci většinou také na webových stránkách jednotlivých krevních center.