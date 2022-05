Svatoanenské nemocnici v Brně chybí krev, nejvíc univerzální 0 negativní

V průměru lékaři v květnu provádějí 70 operací denně, v týdnu jich ale bylo i 83. Kvůli zvýšenému počtu operací je zvýšená potřeba krve a nemocnice žádá dárce o pomoc. „Nejvíce chybí 0 Rh negativní, protože je to univerzální dárce erytrocytů. Dále pak chybí A pozitivní a negativní a 0 plus. Je to proto, že tyto skupiny jsou v naší populaci nejčetnější, tudíž dle pravděpodobnosti je největší potřeba krve a nejvíce výkonů právě u lidí této krevní skupiny,“ uvedla primářka transfuzního oddělení Jarmila Celerová.