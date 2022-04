Ostravští zastupitelé rozhodli o prodeji Rezidence Stodolní

Nový komplex nabídne minimálně 7000 metrů čtverečních rezidenčních ploch a nejméně 1200 metrů čtverečních komerčních ploch, které bude možné využít například jako ordinace, lékárnu, kavárnu nebo obchody. Město se společností nyní uzavře smlouvu o smlouvě budoucí s předkupním právem a zákazem zcizení, která obsahuje jednotlivé podmínky projektu, ale například i sankční ujednání nebo možnosti odstoupení od smlouvy. Samotná výstavba by mohla začít v roce 2024 a komplex by mohl být dokončen o dva roky později.

„Princip, se kterým nyní pracujeme, je ten, že město rozhoduje o prodeji pozemků a uzavírá takzvanou budoucí kupní smlouvu, která je uzavírána do doby získání stavebního povolení. Jakmile stavební povolení bude získáno, dojde k převodu nemovitostí a uzavření samotné kupní smlouvy,“ uvedla Bajgarová. Dodala, že podle dohody s firmou se do poloviny července uskuteční takzvaná prověrka, při níž se bude ověřovat realizovatelnost celého projektu. Kupní cena se podle náměstkyně bude ještě upřesňovat, a to v závislosti na znaleckém posudku v době samotného prodeje.

Oblast nazvaná Rezidence Stodolní se nachází v centru města mezi ulicemi Porážková, Stodolní a Masná. Součástí připraveného projektu proměny oblasti je také řešení veřejného prostoru mezi budovou jatek a Rezidencí Stodolní. Jde o pozemky, které nebyly předmětem prodeje, ale se stavbou bezprostředně souvisí. Prostor by měl do budoucna sloužit jako pěší zóna. „Tento veřejný prostor na jedné straně představuje nezbytný vstupní prostor do komerčních i rezidenčních částí objektu, na straně druhé je součástí okolí jatek, tedy budoucí galerie Plato, a jako takový musí respektovat různorodé funkce. S ohledem na souvislosti jsme se se společností Linkcity dohodli na tom, že toto území projektově připraví i zrealizují a město se bude podílet na přípravě i investici do výše 70 procent a zároveň maximálně 15 milionů korun,“ uvedla Bajgarová.