Populaci kočky divoké ohrožuje na Moravě a na Slovensku křížení s kočkou domácí

Sledování výskytu kočky divoké ztěžuje odborníkům to, že zvíře žije skrytě a lze ho snadno zaměnit s domácími. Podle Branislava Táma ze slovenské Národní zoologické zahrady Bojnice, která na projektu spolupracuje s Ústavem biologie obratlovců AV a Hnutím Duha, tým pro výzkum využívá kombinace monitoringu, chlupových pastí, fotopastí a analýzy DNA. „Jistotu při určení míry hybridizace nám poskytuje až správně provedená analýza DNA. Zatím byli hybridní jedinci zachyceni jen v karpatské populaci, nikoli v populaci v jihozápadních Čechách, tam je ale monitoring zatím mnohem méně intenzivní,“ sdělila Krojerová.

Ke křížení dochází podle Hnutí Duha většinou v místech, kde je divokých koček málo a zároveň se v lesích vyskytují zdivočelé nebo toulající se kočky domácí. V Bílých Karpatech zachytila hybridního samce fotopast při páření se samicí kočky divoké. „Páření dokazuje, že se hybridní jedinci dále zapojují do reprodukce, čímž šíří cizorodé geny do dalších generací,“ doplnil Pavel Dekař z Hnutí Duha, který se monitoringu kočky divoké v Bílých Karpatech věnuje již několik let.