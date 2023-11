Provoz v největším skiareálu Moravskoslezských Beskyd začne v příštím týdnu

Ve středisku se už zasněžuje, ale během víkendu se vleky ještě nerozjedou. ČTK to dnes řekl vedoucí střediska Jaroslav Vrzgula.

„Rozhrnujeme nějaké hromady, ale nepředpokládám, že bychom to o víkendu spustili. Během příštího týdne bychom ale chtěli vlek na jihu otevřít. Zasněžujeme, co se dá, ale teploty jsou teď takové hraniční. Noc vypadala ze začátku velmi nadějně, protože večer byla teplota na minus šesti až sedmi stupních Celsia a šlo to pořád dolů. Potom se ale zvedl nějaký jižní vítr a přifoukl sem teplo, takže k ránu ty teploty byly jenom okolo minus čtyř stupňů Celsia, což je pro zasněžování hraniční,“ řekl Vrzgula.