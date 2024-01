Sto let od vzniku takzvané Velké Ostravy připomene ve městě asi 50 akcí

S myšlenkou připomenutí výročí vzniku Velké Ostravy přišel místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz (Piráti). Oslavy 100. výročí pak iniciovalo pět městských obvodů, nástupců sloučených obcí. „Zrovna z Moravské Ostravy tehdy před sto lety tyto iniciativy přicházely, takže jsme se toho ujali. Jsem rád, že je to akce od nejmenších po největší, jak co se týče městských obvodů, tak toho, jak celé to připomenutí bude koncipováno. Šlo nám o to, aby v tom byly dějiny, kultura, zapojily se děti, školy a byla to opravdu oslava nás všech,“ řekl Witosz.