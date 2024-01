Stavba prvních úseků nové železniční tratě Brno - Přerov má začít příští rok

Správa železnic předpokládá, že by se mělo začít mezi Nezamyslicemi a Přerovem, kde je stavba díky rovinatému terénu nejjednodušší. Tento téměř třicetikilometrový úsek by mohl být uveden do provozu v roce 2028, řekl ČTK mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Dnes se z Brna do Přerova stále jezdí po jednokolejné trati, kterou už SŽ v posledních letech pouze udržuje v provozuschopném stavu. Pro úsek z Nezamyslic do Kojetína SŽ předpokládá, že stavební povolení bude mít v únoru, což by znamenalo, že v červenci bude možné vypsat soutěž na stavbu. „Samotné zahájení bude závislé na připravenosti stavby mezi Kojetínem a Přerovem,“ uvedl Gavenda.

Pro tento úsek zpracovává SŽ projektovou dokumentaci, také požádala o změnu územního rozhodnutí pro obchvat Chropyně kvůli nutným úpravám. Předpokládaný termín pro vypsání soutěže na stavbu je letošní září a zahájení stavby příští rok v květnu. Provoz na nových úsecích se bude zahajovat současně.

Stejně tak se má zahájit provoz současně na úsecích Blažovice - Vyškov a Vyškov - Nezamyslice, ale současný předpoklad je až rok 2032, přičemž stavět se má nejdříve v roce 2026. „U prvního z úseků očekáváme vydání územního rozhodnutí nyní v prvním pololetí a poté zahájíme majetkoprávní vypořádání. Soutěž plánujeme vypsat po získání stavebního povolení na konci příštího roku,“ řekl Gavenda. Pro druhý úsek SŽ předala v prosinci ministerstvu životního prostředí novou dokumentaci EIA, vydání závazného rozhodnutí čeká v polovině roku. Pro danou stavbu už bude SŽ usilovat o společné povolení podle nového stavebního zákona, které by chtěla mít na jaře 2026.

Až jako poslední má začít stavba z Brna do Blažovic, která souvisí i s přestavbou brněnského uzlu, a to v roce 2028, ale také má být ze všech úseků nejrychleji hotová. Zatím však SŽ teprve zpracovává záměr projektu, který by v polovině roku měla schvalovat Centrální komise ministerstva dopravy.