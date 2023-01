V lyžařském areálu Kopřivná začal fungovat virtuální skipas

„Je to vychytávka, která nikde na světě není. Jsme rádi, že zrovna v našem resortu jsme mohli být u toho, kdy tato inovativní technologie, která předznamenává budoucnost odbavování v lyžařských areálech po celém světě, se podařilo uvést do života právě na Kopřivné,“ uvedl spolumajitel areálu Karel Ležatka. Doplnil, že novinka je v ostrém provozu od úterý, středisko jej testuje i na lyžařských kurzech a dosud na žádný problém nenarazilo.

Nová inovativní technologie umožní zakoupit a nahrát virtuální skipas do chytrého mobilního telefonu, který díky bluetooth sám sebe identifikuje při průchodu turniketem jako ski pas. Aplikace načtená za pomoci QR kódu má téměř nulový dopad na baterii mobilního telefonu. QR kód jízdného může zákazník načíst na e-shopu nebo v pokladně, jízdenku poté spustí před vstupem do areálu. Jízdenky je také možné před spuštěním sdílet. „Je to rychlé, jednoduché a intuitivní, myslím že pro naprostou většinu zákazníků to bude ideální varianta,“ doplnil Jan Ležatka, který za projektem stojí. Středisko je připraveno i na možnost případného vybití telefonů zákazníků - vybaveno je nabíječkami všech druhů, areál řeší i možnost zapůjčení power banky.