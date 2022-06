V ostravské restaurátorské dílně zprovoznili třetí historický motocykl

Motocykl restaurátoři opravovali za pomoci moderních technických postupů a v souladu s pravidly Mezinárodní federace historických vozidel. Chybějící díly tak vytvořili pomocí reverzního inženýrství a 3D tisku. „Našim cílem bylo uvést motocykl do provozuschopného stavu, sjednotit původní a opotřebené součásti a nové laky tak, aby stroj co nejvěrněji ilustroval dobové technické řešení a design historicky cenného motocyklu,“ podotkl Kudrna.

Restaurátorská dílna při Fakultě strojní VŠB-TUO vznikla s podporou Moravskoslezského kraje v roce 2019. Cílem fakulty je každý rok představit jeden restaurovaný historický motocykl coby výsledek práce studentů. „Indian Scout 37 je tak po strojích Jawa 250 a Jawa 350sv již třetím motocyklem v pořadí, který studenti uvedli do provozu. Příští rok by se měli věnovat opravám anglického motocyklu AJS 500ohv z 30. let minulého století,“ uvedla Halíková.