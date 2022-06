V ostravské Nové Vsi vznikne městský park U Boříka

Náklady na jeho vybudování budou 17,2 milionu korun. „Park se bude rozprostírat mezi jižní a severní částí obce Nová Ves, které od sebe v minulosti oddělil násep komunikace 28. října. Koncepčně je rozdělen do více funkčních celků, kdy ty hlavní představuje jakási nová ‚náves‘ na souběhu cest a v blízkosti průchodu do severní části obce. Bude to sjednocující prvek Nové Vsi, tedy místo, které poslouží k přirozenému setkávání. V jejím sousedství pak vznikne parková část s herním prvkem a prostorem pro nejrůznější akce. Počítá se s letním kinem nebo bruslařským oválem a s travnatou loukou uvnitř,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová (ANO).