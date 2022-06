Zájem o ozdravné pobyty pro ostravské děti byl rekordní

Do fondu bylo od jeho zřízení z rozpočtu města postupně převedeno 157,5 milionu korun a přispívají do něj i některé průmyslové podniky. Z městského fondu byly dosud podpořeny pobyty pro více než 23 tisíc dětí. „Věřím, že finanční příspěvek 6000 korun na jednoho žáka je pomoc pro rodinný rozpočet. Navíc pro některé rodiny to je jediná možnost během roku, kdy se jejich děti dostanou ven z městského prostředí,“ uvedla Šebestová. Děti se nejčastěji jezdí rekreovat do Beskyd, ale také do Orlických hor či Jeseníků.