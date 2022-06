Městská policie Ostrava existuje 30 let, problémem je nedostatek strážníků

Dodal, že největším problémem je doplnění početních stavů, kdy by u městské policie mělo působit 680 strážníků, aktuálně jich má 632 - 488 mužů a 144 žen. „Nám se ty stavy daří doplňovat, nicméně strážníci nám potom utíkají k ostatním bezpečnostním sborům, které mají rovněž podstav, a to například k Policii ČR, Celní správě a dalším složkám,“ podotkl Plaček. Jen v loňském roce strážníci řešili zhruba 54 tisíc událostí, přibližně 70 procent se jich týkalo dopravy a 30 procent veřejného pořádku.

Podle primátora je ostravská městská policie jedním z klíčových prvků bezpečnosti ve městě. „Jestli si něčeho cením na činnosti Městské policie Ostrava, tak je to právě její koordinace s ostatními složkami integrovaného záchranné systému, což je v rámci České republiky jev, který není úplně běžný, a v míře provázanosti těch aktivit je ostravský příklad, řekl bych, unikátní. Za 30 let městská policie samozřejmě prošla obrovským vývojem,“ doplnil Macura. Provoz městské policie, která je druhou nejpočetnější v zemi a při přepočtu na počet obyvatel města nejpočetnější v ČR, stojí městskou pokladnu ročně zhruba půl miliardy korun.

Prvních 80 strážníků složilo svůj slib v roce 1992, přičemž 47 strážníků pomáhá lidem ve městě už od jejího založení. Jednou z nich je například strážnice Jana Koňariková, která dnes novinářům řekla, že syndromem vyhoření ani po tolika letech služby netrpí a neuvažovala o změně práce. „Nestalo se mi to, že bych s tím chtěla seknout a do práce chodím ráda,“ uvedla Koňariková. Podle dalšího strážníka s třicetiletou praxí Dušana Poštulky by zájemce o práci strážníka měl být hlavně psychicky odolný a mít smysl pro spravedlnost. „A hlavně je to srdcařina,“ dodal Poštulka.