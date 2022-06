Výzkum Ostravské univerzity: Bydlení zlepšuje psychiku lidí i jejich finance

Dodala, že i u domácností, které se do podporovaného bydlení dostaly například z ubytoven či azylových domů, nastaly pozitivní změny, ať už šlo o jejich finanční situaci nebo psychický stav. „Přibližně u 50 procent domácností se zvýšila jistota bydlení, u dvou třetin se zlepšil psychický stav a v podstatě u všech domácností došlo k nějaké změně ve finanční situaci, ať už se jednalo o zvýšení příjmů, snížení počtu dní bez peněz v daném měsíci či snížení zadlužení,“ řekla Glumbíková. Výzkum podle ní ale zároveň ukázal, že by bylo vhodné ještě zintenzivnit sociální práci s rodinami.

Podle náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) jsou pro kraj výsledky výzkumu důležité. „Moravskoslezskému kraji tato data opravdu chyběla. Jsme rádi, že se to povedlo v rámci Ostravské univerzity provést. Ukazuje se to, co říkáme dlouhodobě i v rámci ministerstva práce a sociálních věcí, tedy že sociální bydlení chybí a hlavně chybí zákon o sociálním bydlení. Co se nám ukazuje jako nejdůležitější, je to, že v těch bytech je opravdu potřeba spolupráce sociálních služeb, tím všichni, nejen na území kraje ale celé republiky, můžeme ušetřit. Ukazuje se, že když budeme pracovat s klienty… tak se nám to vrátí,“ řekl Navrátil.