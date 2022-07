Zájemci si mohou prohlédnout model interiéru nového ostravského koncertního sálu

ČTK to řekla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Koncertní sál bude mít tvar pouzdra na hudební nástroj. Stavba využívá památkově chráněnou budovu Domu kultury města Ostravy, kterou rozšiřuje o novou dominantní přístavbu hlavního koncertního sálu.

Dělala je japonská společnost Nagata Acoustics po několik měsíců ve specializovaných dílnách v Mnichově Hradišti. Model pak byl po skončení měření převezen do Ostravy, kde je nyní zpřístupněn. Veřejnost tak může získat představu, jak to bude v koncertním sále vypadat nebo znít. „Přístavba samotného koncertního sálu, dle návrhu newyorského architekta Stevena Holla, je součástí rekonstrukce stávajícího Domu kultury města Ostravy. Celý komplex pak nabídne multifunkční využití pro kulturní, edukační, ale i komerční účely,“ uvedla.

Ostravský koncertní sál bude mít kapacitu 1300 míst v hledišti, které bude uspořádané do takzvaného vinohradu, bude rozčleněn do menších sekcí a část hlediště bude i za samostatným pódiem. Autorem návrhu koncertního sálu, jehož součástí je také rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, je americký architekt Steven Holl s jeho studiem Steven Holl Architects z New Yorku ve spolupráci s pražským studiem Architecture Acts. Včetně příprav má výstavba koncertního sálu přijít na více než tři miliardy korun.