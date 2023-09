Česká pošta chystá prodej budovy v centru Olomouce, cenu stanoví znalci

„V současné době se stanovuje cena této nemovitosti, a to na základě dvou nezávislých znaleckých posudků. Následně bude záměr prodeje nemovitosti předložen dozorčí radě podniku,“ řekl Vysoudil. Budovu poté mohou za stanovenou cenu získat například státní organizace či podniky. Pokud neprojeví zájem, tak zřejmě ještě letos přijde na řadu elektronická aukce. O získání pobočky nadále usiluje radnice, avšak u Ministerstva vnitra zatím nepochodila s žádostí o bezúplatný či částečně zaplacený převod budovy pošty.

Primátor Miroslav Žbánek (ANO) minulý týden zastupitelům řekl, že jednání s Ministerstvem vnitra o převodu budovy pošty dosud nevedla ke kýženému výsledku. Město by chtělo do rozlehlé nemovitosti přestěhovat odbor magistrátu zaměřený na dopravně správní problematiku, který dočasně sídlí ve státem vlastněné budově ve Vejdovského ulici. „Ministerstvem vnitra a ČP bylo opakovaně vydáno zamítavé stanovisko ať už k bezúplatnému, ale také k úplatnému nabytí s možnou slevou za přestěhování této státní agendy (Odbor agendy řidičů a motorových vozidel),“ uvedl Žbánek.

Město v návrhu kalkulovalo s tím, že při případném prodeji pobočky dostane slevu za převedení této správní činnosti pro stát. „Čekáme, jakou nabídku nám ČP předloží poté, co objekt na Horním náměstí bude naceněn,“ podotkl Žbánek. Pokud město nemovitost nezíská, tak za dva či tři roky nebude mít podle primátora kam přestěhovat úředníky z odboru řešícího dopravně správní záležitosti sídlícího v budově ve Vejdovského ulici.

Olomouc na konci června přišla o sedm poštovních poboček, což je polovina jejich aktuálního počtu. Radnice nesouhlasila s rušením poboček na Horním náměstí a v Holici, obávala se zhoršení dostupnosti poštovních služeb. Pobočka pošty na Horním náměstí byla hojně navštěvovaná a má bezbariérový přístup. Pokud by se dům na Horním náměstí stal majetkem města, tak by do něj mohla být přesunuta pošta z nedaleké Mariánské ulice.