Do olomouckého chrámu sv. Mořice se vrací po opravě největší tuzemské varhany

Jejich jádro tvoří barokní nástroj vratislavského varhanáře Michaela Englera z roku 1745. Restaurování varhan se ujali varhanáři ze Slovinska, opravené části se do Olomouce postupně vrací v několika kamionech. Plně rozeznít by se měly v chrámu opět na podzim. Restaurování mořických varhan stálo téměř 38 milionů korun.

Jednotlivé části varhan začali odborníci rozebírat od prosince 2020, demontáž ukončili loni. Na začátku letošního února se nástroj odvezl do Slovinska, od dubna se vrací. „V pondělí příští týden přijede v pořadí třetí kamion, počítáme, že jich bude dohromady pět nebo šest. Zhruba 90 procent dílenských prací je již hotovo,“ uvedl organolog olomoucké arcidiecéze Jan Gottwald.

Kompletní varhany by se měly vrátit na své místo podle smlouvy do konce září, největší část montáže tak čeká odborníky v červnu a červenci, poté se již varhany začnou postupně ladit. „Celkově by se měly varhany rozeznít na podzim,“ doplnil organolog. Od rozsáhlé opravy očekávají odborníci zlepšení technického stavu nástroje. Přibudou navíc i moderní prvky, které přispějí i k lepší interpretaci nástroje, doplnil Gottwald.