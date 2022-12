Jesenická radnice bude v příštím roce znovu rozdávat městské porodné

Rozhodli o tom tento týden jeseničtí radní. ČTK o tom informovala mluvčí města Lucie Musialová. Porodné město rozdává několik let ve snaze zvýšit počet obyvatel a udržet ve městě mladé rodiny. Na porodném město každoročně vyplatí přibližně půl milionu korun.

„Městské porodné zůstává ve stejné výši jako letos, tedy 5000 korun. Podmínkou je trvalé bydliště matky v Jeseníku nejméně rok před narozením dítěte a rodiče nesmí být dlužníky města. Vyplácením porodného chce město přispět rodinám na náklady související s narozením dítěte. Je to také forma poděkování, že zde lidé žijí a zakládají rodiny,“ uvedla mluvčí.

Důvodem vyplácení porodného je podle zástupců města i fakt, že v této části Olomouckého kraje stále ubývají lidé. Ve městě žilo na začátku roku necelých 11 000 obyvatel, v roce 1991 to bylo podle Českého statistického úřadu 13 039 lidí a o deset let později 12 700. Město trápí i odliv mladých lidí, kteří se po studiích do regionu nevrátí.