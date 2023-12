Jeseník zvýší od příštího roku příspěvek na narozené děti z 5000 Kč na 7000 Kč

„Jde o poděkování rodičům, kteří přivádí v Jeseníku své děti na svět, je to pro nás moc důležité. Kromě finanční podpory se je snažíme podporovat dalšími způsoby i v rámci rodinné politiky. Původně jsme měli navrženo 5000 korun, v protinávrhu bylo 7000 korun. Jde o malý rozdíl, v dnešní době to bude pro rodiny znamenat větší příspěvek, rozpočet města to určitě neohrozí,“ uvedla starostka.

Důvodem vyplácení porodného je podle zástupců města i úbytek obyvatel. Ve městě žilo na začátku letošního roku podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 10 658 obyvatel, v roce 1991 to bylo podle ČSÚ 13 039 lidí a o deset let později 12 700. V jesenické porodnici, kam směřují ženy z celého okresu, se loni narodilo 239 dětí. V roce 2021 jich bylo 267 a v roce 2020 to bylo 323 dětí. Město trápí i odliv mladých lidí, kteří se po studiích do regionu nevrátí.