Jeskyně Na Špičáku nabídne návštěvníkům tajemné hlasy netopýrů

Ultrazvukové signály místních netopýrů zachytily speciální detektory, které je převedly do podoby slyšitelné člověkem. Jeskyně Na Špičáku bude první v Česku, která turistům nabídne poslech fascinujících signálů netopýrů při standardní prohlídce. ČTK to dnes sdělila vedoucí Správy Jeskyně Na Špičáku Andrea Švubová.

„Přemýšleli jsme o nějaké novince na letošní hlavní sezonu. O novince, která by pomohla labyrint zatraktivnit a posílit návštěvnost zejména mimo letní prázdniny. Zároveň jsme chtěli přijít s něčím, co jinde nemají. Náš podzemní labyrint je tou nejmenší zpřístupněnou jeskyní v zemi, je na poměrně odlehlém místě, má ale své jedinečné kouzlo. A díky tajuplným hlasům netopýrů by mohl ještě více získat na popularitě,“ uvedla Švubová.