Kaloni letos v olomoucké zoo přivedli na svět rekordní počet mláďat

ČTK to dnes sdělila mluvčí zoo Iveta Gronská. Kaloň je zapsán na seznamu ohrožených endemických druhů a zařazen do několika mezinárodních záchovných programů.

„Mláďata kaloně už poletují volně. Některá s takovým nadšením ze života, že to kolikrát vypadá, že nevyberou zatáčku a dojde k bližšímu setkání s návštěvníky. Menší mláďata se drží prozatím matek, které o ně do jejich dvou až tří měsíců věku pečují. A do toho běhají klokánci, se kterými je pojí poklidné soužití,“ uvedla zooložka Jitka Vokurková.