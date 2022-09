Majitelé veteránů uzavřou v neděli sezonu spanilou jízdou po severní Moravě

Burácení nablýskaných aut a motorek budou moci lidé sledovat tentokrát na téměř stopadesátikilometrové trase, která povede přes Potštát do Fulneku a poté přes Suchdol nad Odrou a Bělotín na nádvoří Helfštýna. Těšit se mohou na historické skvosty, do kolony se zapojí pouze vozidla vyrobená do roku 1965.

„Je to pro nás ukončení sezony, poslední neděli v září se scházíme na náměstí v Lipníku nad Bečvou, kde je výstava i start v 10:30. Pokaždé se přitom snažíme účastníkům akce nabídnout jiný kout a jiný směr jízdy. Letos jedeme až do Fulneku, kam pojedeme přes Loučku, Kozlov a Potštát. Ve Fulneku budeme zhruba od 11:30 do 13:15, kde si lidé budou moci prohlédnout výstavu veteránů,“ uvedl Jiří Zemánek z pořádajícího Oldtimer Clubu Helfštýn.

Poté majitelé vozidel a motocyklů vyjedou směrem na hrad Helfštýn, kam by měla první vozidla dorazit kolem 14:00. Sledovat je mohou lidé na trati přes Stachovice, Hladké Životice, projedou Suchdolem nad Odrou, přes Mankovice, Vražné, Hynčice a poté přes Bělotín a Hranice.

Akce má každoročně velký ohlas u diváků po celé trati, vyhlášená je i u majitelů veteránů. Pořadatelé i z toho důvodu museli určit omezení výroby vozidel do roku 1965. „Když to počasí dovolí, zapojí se na 120 historických vozidel vyrobených do roku 1965, z toho polovina motocyklů a polovina automobilů. Počítám, že tak 30 až 40 procent budou tvořit předválečná vozidla,“ doplnil Zemánek. Zastoupení budou mít české značky jako Praga, Tatra, Aero, přihlášený je i Bentley Special z roku 1937. Z motocyklů budou převažovat podle pořadatele značky Čezeta a Jawa. Nejstarším strojem by měl být motocykl Excelsior z roku 1921.