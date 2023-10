Moravské divadlo spustí od poloviny října nový formát, Talk show Davida Hrbka

Prvním hostem bude herec Hynek Čermák. David Hrbek, lektor Muzea umění v Olomouci, má s podobnými talk show dlouholeté zkušenosti. Vedl je v olomouckém Divadle hudby, dvě desítky let moderuje Scénické rozhovory také v pražském Švandově divadle, kde zpovídal více než 180 hostů, mezi nimiž byli například Václav Havel či Suzanne Vega.

„Talk show Davida Hrbka přináší zpestření repertoáru pro naše diváky, u kterých byl tento formát v minulosti oblíbený. Nyní se stává pravidelnou součástí nedělního programu. David Hrbek dělá podobný pořad řadu let ve Švandově divadle, kde se těší velké oblibě, takže věříme, že si získá i olomoucké publikum. Na jevišti Moravského divadla představí osobnosti známé ze světa filmu. Do premiérového dílu přijal pozvání herec Hynek Čermák, do listopadového herec Václav Kopta,“ řekla dnes ČTK mluvčí divadla Pavlína Dočkalová.