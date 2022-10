Na estakádě Olomouce začaly opravy kilometrového úseku. Omezí dopravu

První etapa opravy estakády zahrnuje zhruba kilometrový úsek mezi hodolanským mostem a prodejnou Baumax. Uzavřené sjezdy či výjezdy nahrazuje ode dneška obousměrná objízdná trasa olomouckými ulicemi Jeremenkova, Kosmonautů a Wittgensteinova. „Dříve avizovaná rekonstrukce povrchu ulic Tovární a Velkomoravská potrvá v letošní fázi do první poloviny listopadu, příští rok na jaře budou dělníci pokračovat,“ uvedl Mazal.

I přes zachování provozu na opravované estakádě lze počítat kvůli zúžení dopravy do jednoho jízdního pruhu s kolonami. Počítat by s nimi měli řidiči především v dopravních špičkách a to již od pondělka. Po čtyřproudém průtahu městem denně projedou desítky tisíc vozidel.