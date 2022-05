Na olomouckém Výstavišti Flora vznikne v červnu divadelní open air scéna

Do Olomouce zavítají také zahraniční soubory. Věhlasný krakovský KTO Teatr uvede inscenaci uměleckého šéfa souboru Jerzyho Zońa s názvem Peregrinus. Vizuálně vytříbená podívaná inspirovaná dílem anglického básníka a dramatika T. S. Eliota zavítala od své premiéry do Montrealu, Soulu, New Yorku či Londýna, uvedl mluvčí divadla. Slovenská herecká legenda Božidara Turzonovová se představí v komedii Riaditeľky zemegule, se kterou do Olomouce přijede bratislavské divadlo GUnaGU.