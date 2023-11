Olomoucká čokoládovna Zora ukončí po 58 letech výrobu rumových pralinek

Rozhodnutí stáhnout rumové pralinky ze seznamu čokoládových výrobků vedení Nestlé zdůvodnilo klesající poptávkou po této čokoládové pochoutce. ČTK to dnes řekla mluvčí společnosti Nestlé Tereza Skrbková.

„Sortiment našich výrobků doplňujeme o novinky, u kterých věříme, že budou naplňovat očekávání, vysoké nároky a preference spotřebitelů. Naopak výrobky, jejichž obliba mezi zákazníky klesá, což po dlouhou dobu byl i případ rumových pralinek, jsme z portfolia nuceni odebrat. Věříme, že si ale spotřebitelé najdou cestu k jiným našim produktům, jejichž obliba mezi širokým spektrem spotřebitelů naopak výrazně stoupá, a to i díky řadě novinek a nových příchutí,“ uvedla Skrbková.

Počátky čokoládovny Zora sahají do konce 19. století. Výrobu továrníci zahájili v roce 1899 v historickém centru Olomouce. V roce 1910 továrnu přestěhovali do větší výrobní haly nedaleko hlavního nádraží, kde sídlí dodnes. Více než polovina všech produktů vyrobených v závodě Zora je každoročně exportována do zahraničí, pod různými značkami jsou prodávány například v Anglii, Francii, Španělsku, Saúdské Arábii nebo Kuvajtu. Olomoucký podnik zaměstnává sedm stovek pracovníků.