Přerov zahájil přípravy stavby rozhledny na Čekyňském kopci

Rozhledna byla i jedním z finalistů návrhů v takzvaném participativním rozpočtu, kvůli otázce nákladů se však dosud neuskutečnila, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Letos do tohoto rozpočtu obyvatelé města přispěli 55 návrhy, což je o deset více než loni.

V místě je také několik vyhlídek, kvůli okolní vegetaci je však výhled silně omezený. „V případě, že by zde byla umístěna rozhledna, která by umožnila rozhled nad vegetací, bylo by odtud možno pozorovat nejen celé Přerovsko, ale teoreticky oblast o poloměru přibližně 25 kilometrů - tedy například Hostýn, Svatý Kopeček, Dub na Moravě, Kroměříž, Kojetín, Prostějov,“ doplnil. Vzhledem k tomu, že se oblast nachází v ochranné zóně letiště, je předpokládaná maximální výška rozhledny zhruba 25 metrů nad zemí.