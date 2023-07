Zájem seniorů o studium roste, Univerzita Palackého přidává další kurzy

Loni škola zaznamenala 1030 absolventů, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu roku a zhruba o 200 více než v letech před pandemií. Univerzita kvůli tomu rozšiřuje nabídku programů a kurzů, řekl ČTK mluvčí UP Egon Havrlant.

Do aktivit U3V se zapojuje všech osm fakult olomoucké univerzity. „Na výuce se bude podílet více než 30 garantů a dalších 50 lektorů jak z akademické sféry, tak různých odborníků z praxe, mimo jiné máme velmi dobrou spolupráci s Vlastivědným muzeem Olomouc. Naše nabídka je v novém akademickém roce opět širší. Nabízíme hned deset nových kurzů, například Cesty do říše zvuků, Příroda jako zdroj inspirace a poznání nebo Zdravá ústa znamenají spokojený úsměv,“ uvedla Klára Tesaříková Čermáková z olomoucké UP.