Prostějovské muzeum otevřelo unikátní výstavu trofejí parohaté zvěře

Jaroslav Šmíd sbírku začal vytvářet v roce 2004. Trofeje doprovází také informace o zvířatech, včetně jejich fotografií z přírody. Expozice s názvem Parohatí a dutorozí - Historické trofeje z celého světa bude otevřená do 9. října, řekla ČTK kurátorka výstavy a geoložka Muzea a galerie v Prostějově Vladimíra Jašková.

V Prostějově sedmdesátiletý sběratel vystavuje jen část své rozsáhlé sbírky. Svou kolekcí dokázal v minulosti již zaplnit například pět velkých místností v historickém loveckém zámku v Chropyni, kde vystavoval pouze trofeje dutorohých. „Dohromady mám ve sbírce 90 druhů dutorohých a zhruba 30 druhů parohatých. Po kusech trofeje spočítány nemám,“ řekl dnes ČTK Šmíd. K vytvoření unikátní kolekce vedl sběratele, který není ani lovcem ani myslivcem, celoživotní zájem o přírodu. „Nemůžeme totiž chránit to, co neznáme. To je mé motto,“ doplnil sběratel.